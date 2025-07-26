Наполі офіційно підписав одного з найкращих воротарів Серії А – минулого сезону він відбив 4 пенальті
23:21 - Читати іншою мовою
Воротар Ваня Мілінковіч-Савіч перейшов з Торіно в Наполі.
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на правах оренди з правом викупу воротаря Торіно Ваню Мілінковіча-Савіча. Серб провів за "биків" 158 матчів за 6 сезонів.
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Як повідомляє Франческо Піскопо, Наполі може заплатити за нього близько 21 млн євро. Ваня стане другим найдорожчим воротарем в історії Наполі після Алекса Мерета, з яким він буде конкурувати.
Минулого сезону він відбив 4 пенальті (найкращий результат в чемпіонатах топ-5) і тримав ворота на замку 10 разів. Проте він програв звання найкращого воротаря Серії А сезону 2024/25 Міле Свілару з Роми.
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