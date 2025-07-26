Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання на правах оренди з правом викупу воротаря Торіно Ваню Мілінковіча-Савіча. Серб провів за "биків" 158 матчів за 6 сезонів.

Лунін не переїде до 25-разового чемпіона – тренер клубу пролив світло на чутки щодо українця

Як повідомляє Франческо Піскопо, Наполі може заплатити за нього близько 21 млн євро. Ваня стане другим найдорожчим воротарем в історії Наполі після Алекса Мерета, з яким він буде конкурувати.

Минулого сезону він відбив 4 пенальті (найкращий результат в чемпіонатах топ-5) і тримав ворота на замку 10 разів. Проте він програв звання найкращого воротаря Серії А сезону 2024/25 Міле Свілару з Роми.