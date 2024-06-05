Неаполітанці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з 54-річним фахівцем. Антоніо Конте уклав угоду з Наполі до 2027 року.

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"Я дуже пишаюся тим, що новим тренером став Антоніо Конте. Він – топ-тренер, лідер, з яким я впевнений, що необхідне відновлення може початися після завершення циклу, який привів нас до виграшу Скудетто. Після багатьох сезонів на вершині італійського футболу сьогодні відкривається важлива нова сторінка в історії Наполі", – заявив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

Антоніо Конте перебував без команди з того часу, як покинув Тоттенхем у березні 2023 року. В Італії фахівець працював з Ювентусом, Інтером, Аталантою та Барі. Конте чотири рази здобував титул чемпіона Італії (тричі з туринцями і один раз з "нерадзуррі").

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