Лаціо і Наполі закривали суботню програму 5-го туру чемпіонату Італії. Рахунок і огляд матчу на Стадіо Олімпіко – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Лаціо – Наполі, стартував о 21:45 за київським часом. Після 4-х турів обидві команди набрали по 8 очок, розмістившись одразу за топ-6.

Мауріціо Саррі протистояв своїй колишній команді, а вже на 4-й хвилині господарі повели в рахунку. Дзакканьї класним ударом з півкола перед штрафним пробив точно в нижній кут. Мерет не дотягнувся. Ідеальний початок для "орлів".

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Такий старт явно не входив у плани Спаллетті. Неаполітанці нічого не могли запропонувати Лаціо, окрім кількох забігань Хвічі Кварацхелії. Активності грузина було явно замало – за перші півгодини гості жодного разу не пробили у площину воріт Проведеля. Хоча й Лаціо відійшов назад, не форсуючи подій.

І ледь не поплатився на 36-й хвилині. Знову нагадав про себе Хвіча Кварацхелія, який завершив сольний прохід ефектним фінтом Зідана і ударом у стійку! Міг бути дійсно шедевральний гол. Пощастило римлянам.

Але взяття воріт відклалося на неповну хвилину. Кім Мін Че головою замкнув подачу кутового. М'яч перетнув лінію воріт буквально на дещицю – гол зафіксували лише за допомогою Goal-line технології.

Наприкінці першого тайму трапився моторошний епізод. Лосано і Марушіч зіткнулися головами. Мексиканець, який колись вже отримав страшну травму голови в матчі за збірну, не зміг продовжити гру. Його вивезли на спеціальному авто, а в гру вступив Політано. 1:1 і травма Лосано – підсумок першого тайму в Римі.

Вже на старті другої половини гри Політано вивів Кварацхелію віч-на-віч з кіпером, але грузин затягнув з ударом і Проведель врятував Лаціо, скоротивши кут обстрілу. Якесь божевілля коїлося в штрафному римлян – спершу стійка зіграла за команду Саррі, а за дві хвилини Хвіча не влучив у практично порожні ворота після прострілу Осімхена! Повна перевага неаполітанців на старті другого тайму. "Орли" не пропустили лише дивом.

Підопічні Саррі урок не засвоїли – на 61-й хвилині неаполітанці забили. Влучний удар до свого активу записав Кварацхелія, який розстріляв ворота з меж штрафного. Проведель був закритий своїми захисниками і не бачив моменту удару. Наполі повів у рахунку, а Кварацхелія забив вже 4-й гол в Серії А.

Відігратися Лаціо так і не зміг, хоча мав кілька напівмоментів. 1:2 – Наполі завдяки голам новачків, які прийшли влітку, оформив камбек у Римі. "Партенопейці" набрали 11 очок і стали лідером Серії А завдяки кращій різниці голів. Лаціо опустився на 7 місце (8 балів).

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