Це була зустріч лідерів італійської еліти. Неаполітанці випереджали господарів дуелі аж на 5 залікових балів, тож мали шанс піти у відрив у разі перемоги. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні всьоме поспіль залишив у запасі півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

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Та "Богиня" непогано стартувала і без українця. Тиск дав результат. На 14-й хвилині Осімхен зіграв у власному штрафному рукою під час подачі з кутового. Після перегляду VAR арбітр вказав на позначку. Лукман гарматним ударом відкрив рахунок, обігравши Мерета.

Перевагу Аталанта втратила вже за кілька миттєвостей. Зелінскі подав на дальню стійку, де чатував Осімхен. Нападник ударом головою спокутав провину за пенальті. А ще до перерви Віктор записав до свого активу асист. Після його передачі Ельмас розстріляв Муссо.

З роздягальні більш зарядженою вийшла Аталанта. Моментище було саме у неї. Меле на 54 хвилині пройшов оборону і пробив по центру – сейв кіпера. На добиванні грав Лукман, але влучив у поперечку. Господарі пробували тиснути, але безрезультатно. На 70-й все ж з'явився Руслан Маліновський, замінивши Маріо Пашаліча.

Українець не надто часто бачився з м'ячем, а коли отримував, намагався загострювати, проте суперник накривав його та блокував дальні удари. На 82-й Руслану все ж дали пробити з лівої. Кіпер впевнено зафіксував м'яч. Ще на останній доданій хвилині наш земляк розігрував штрафний, але він завершився не надто вдалим ударом Меле. Після цього пролунав фінальний свисток.

Перемога дозволила команді Лучано Спаллетті набрати 35 залікових балів та піти у відрив. Аталанта, яка йшла другою, залишилась із 27-ма пунктами, але до кінця туру ще може втратити цю позицію.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії