Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингу

Ліверпуль не мав аргументів проти Наполі у товариській зустрічі.

Товариський матч

Наполі – Ліверпуль – 3:0

Голи: Інсіньє, 17, Мілік, 29, Юнес, 52

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Наполі впевнено розпочав поєдинок і вже на 17-й хвилині святкував взяття воріт, відзначився Лоренцо Інсіньє. Після голу Ліверпуль не встиг оговтатись, як пропустив вдруге.

Після перерви мерсисайдці намагались відквитати хоча б один м'яч, але натомість неаполітанці добили суперника третім голом від Аміна Юнеса.

В підсумку справедлива перемога італійців над чинним тріумфатором Ліги чемпіонів.

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