Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингу

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Динамо – Шахтар: Патрік забиває на 3-й компенсованій матчу за Суперкубок України – видовищні 45 хвилин
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Динамо – Шахтар – відео гола ПатрікаСуперкубок України — 21:58 13
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Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – MarcaІспанія — 19:37 945
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"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаютьсяІспанія — 19:10 5351
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