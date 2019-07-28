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Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингу

21:24 896 Читать на русском
Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингу
Наполі – Ліверпуль / Фото ФК Наполі

Ліверпуль не мав аргументів проти Наполі у товариській зустрічі.

Товариський матч

Наполі – Ліверпуль – 3:0

Голи: Інсіньє, 17, Мілік, 29, Юнес, 52

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Наполі впевнено розпочав поєдинок і вже на 17-й хвилині святкував взяття воріт, відзначився Лоренцо Інсіньє. Після голу Ліверпуль не встиг оговтатись, як пропустив вдруге.

Після перерви мерсисайдці намагались відквитати хоча б один м'яч, але натомість неаполітанці добили суперника третім голом від Аміна Юнеса.

В підсумку справедлива перемога італійців над чинним тріумфатором Ліги чемпіонів.

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