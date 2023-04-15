Матч з Вероною потрапив у "бутерброд" поєдинків Наполі проти Мілана в рамках чвертьфіналу ЛЧ. Першу зустріч на Сан-Сіро партенопейці мінімально програли, тому мали бути розлючені.

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Насправді ж команда Спалетті нічого не змогла вдіяти з аутсайдером Серії А. До перерви м'яч побував у воротах Верони, але арбітри зафіксували офсайд Політано. Чергову мляву гру видав Хвіча, який востаннє відзначався результативними діями місяць тому. Спалетті навіть вирішив випустити Осімхена, який щойно відновився від травми. Саме нігерієць мав головний момент поєдинку. На 83-й хвилині найкращий бомбардир Серії А вліпив у поперечку, але та витримала випробування.

Верона у компенсований час могла забрати всі 3 очки. Нгонж зі своєї половини вилетів на побачення з Меретом і бездарно пробив повз ворота. Осімхен ще й встиг нагримати на арбітра, який фінальним свистком обірвав гостру атаку господарів.

Наполі після нічиєї має 14 пунктів переваги над Лаціо, але зараз всі думки про матч-відповідь проти Мілана. Верона покращує свої шанси у боротьбі за виживання, адже відставання від Спеції тепер складає всього 3 пункти.

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