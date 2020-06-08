Наполі назвав схему, за якою можуть продати Кулібалі – клуб не збирається зменшувати цінник

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі прокоментував можливий трансфер зіркового захисника неаполітанців Каліду Кулібалі.

"Кулібалі відмінний футболіст, і клуб має право просити за нього таку ціну, яку хоче. Кажуть, що пандемія вплине на переговори, але, на мій погляд, це відмовка.

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Не думаю, що ситуація з коронавірусом змінить ціну за Кулібалі або інших топ-гравців. Втім, ми готові розглянути варіанти, наприклад, оренду з опцією викупу. Футбол швидко адаптується до ситуації", – поділився Джунтолі в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Кулібалі має декілька варіантів продовження кар'єри – на захисника полюють Ліверпуль, ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Наполі оцінює сенегальського центрбека в 90 млн євро.

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