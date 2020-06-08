toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наполі назвав схему, за якою можуть продати Кулібалі – клуб не збирається зменшувати цінник

10:03 123 Читать на русском
Наполі назвав схему, за якою можуть продати Кулібалі – клуб не збирається зменшувати цінник
Каліду Кулібалі / Reuters

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі прокоментував можливий трансфер зіркового захисника неаполітанців Каліду Кулібалі.

"Кулібалі відмінний футболіст, і клуб має право просити за нього таку ціну, яку хоче. Кажуть, що пандемія вплине на переговори, але, на мій погляд, це відмовка.

Наполі запланував грандіозний розпродаж на 200 мільйонів

Не думаю, що ситуація з коронавірусом змінить ціну за Кулібалі або інших топ-гравців. Втім, ми готові розглянути варіанти, наприклад, оренду з опцією викупу. Футбол швидко адаптується до ситуації", – поділився Джунтолі в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Кулібалі має декілька варіантів продовження кар'єри – на захисника полюють Ліверпуль, ПСЖ та Манчестер Юнайтед. Наполі оцінює сенегальського центрбека в 90 млн євро.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

blog_ava
Головні новини футболу 7 червня: Динамо безжально знищило конкурента, Шевченко отримав контракт у збірній України
07:00
1307
Теги
Трансфери Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі Італія Трансфери Чемпіонату Італії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
8
год
:
56
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук