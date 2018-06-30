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Наполі намагається підписати Бензема, – ЗМІ

15:30 30 Читать на русском
Наполі намагається підписати Бензема, – ЗМІ
Наполі намагається підписати Бензема, – ЗМІ

Керманич італійського Наполі Карло Анчелотті намагається переманити на Сан-Паоло свого колишнього підопічного в мадридському Реалі Каріма Бензема.

Французький форвард може змінити Ла Лігу на Серію А, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Бензема є пріоритетною ціллю для Анчелотті на літнє трансферне вікно. Щоправда, підписати нападника може виявитися непросто. "Вершкові" прагнуть отримати за француза не менше 50 млн євро. Значні фінансові апетити і в самого Бензема – на Бернабеу він заробляє 8,5 млн євро на рік.

Боси Наполі, однак, сподіваються, що їм вдасться домовитися з мадридцями про перехід Бензема. "Партенопейці" мають значний досвід перемовин із Реалом, оскільки раніше гравцями італійського клубу стали кілька гравців "вершкових" – Рауль Альбіоль, Гонсало Ігуаїн, Хосе Кальєхон.

У сезоні 2017/18 Карім Бензема провів в іспанській першості 32 матчі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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