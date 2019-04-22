toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Наполі на власному полі поступився Аталанті

21:53 109 Читать на русском
Наполі на власному полі поступився Аталанті
Наполі на власному полі поступився Аталанті / Фото: Corriere.it

У 33 турі Серії А Аталанта на виїзді перемогла Наполі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

28’ Джанлука Манчіні
 
Дуван Сапата 70’
Маріо Пашаліч 80’
28’ Джанлука Манчіні
70’ Дуван Сапата
80’ Маріо Пашаліч

В заключному матчі 33 туру чемпіонату Італії Наполі приймав Аталанту. На вихідних "партенопейці" офіційно втратили шанс здобути Скудетто і тепер прагнуть втримати другу позиції, на яку претендує також міланський Інтер. Аталанта ж у випадку переможного результату зрівняється у турнірній таблиці з Міланом і в боротьбі за 4 місце зможе кваліфікуватись у Лігу чемпіонів, що є основною метою "богів" у цьому сезоні.

Кака – 37. Від загрози паралічу і возіння Мессі до володаря "Золотого м'яча" і поради Шевченка

У першому таймі неаполітанці більше володіли перевагою і зуміли втілити це у гол на 29-й хвилині: Кевін Малькуі зробив чудовий простріл у штрафний майданчик і Джанлука Манчіні зрізав м’яч у власні ворота. На другій доданій хвилині до першого тайму Аталанта мала фантастичний шанс відігратись: Алехандро Гомес закрутив м’яч у дев’ятку, але Давід Оспіна у чудовому стрибку відбив складний удар, а добивання вже не було таким небезпечним.

На 69-й хвилині Дуван Сапата подарував прихильникам Аталанти надію, зрівнявши рахунок у матчі. А за одинадцять хвилин він віддав чудовий пас на Маріо Пашаліча, який вивів свою команду вперед. У Наполі було кілька непоганих моментів аби відігратись, однак фортуна була сьогодні не на їхньому боці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

Теги
Аталанта Аталанта Італія Наполі - Аталанта Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
13
хв
Гамбург
21:45
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук