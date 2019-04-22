Наполі на власному полі поступився Аталанті

У 33 турі Серії А Аталанта на виїзді перемогла Наполі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В заключному матчі 33 туру чемпіонату Італії Наполі приймав Аталанту. На вихідних "партенопейці" офіційно втратили шанс здобути Скудетто і тепер прагнуть втримати другу позиції, на яку претендує також міланський Інтер. Аталанта ж у випадку переможного результату зрівняється у турнірній таблиці з Міланом і в боротьбі за 4 місце зможе кваліфікуватись у Лігу чемпіонів, що є основною метою "богів" у цьому сезоні.

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У першому таймі неаполітанці більше володіли перевагою і зуміли втілити це у гол на 29-й хвилині: Кевін Малькуі зробив чудовий простріл у штрафний майданчик і Джанлука Манчіні зрізав м’яч у власні ворота. На другій доданій хвилині до першого тайму Аталанта мала фантастичний шанс відігратись: Алехандро Гомес закрутив м’яч у дев’ятку, але Давід Оспіна у чудовому стрибку відбив складний удар, а добивання вже не було таким небезпечним.

На 69-й хвилині Дуван Сапата подарував прихильникам Аталанти надію, зрівнявши рахунок у матчі. А за одинадцять хвилин він віддав чудовий пас на Маріо Пашаліча, який вивів свою команду вперед. У Наполі було кілька непоганих моментів аби відігратись, однак фортуна була сьогодні не на їхньому боці.

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