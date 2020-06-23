Наполі на виїзді впевнено здолав Верону, Кальярі у доданий час вирвав перемогу у СПАЛа: Серія А, 27 тур, вівторок

У вівторок 27-й тур чемпіонату Італії продовжився чотирма поєдинками. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 27-й тур

Верона – Наполі – 0:2

Голи: Мілік, 38, Лосано, 90

СПАЛ – Кальярі – 0:1

Гол: Сімеоне, 90+3

Дженоа – Парма – початок матчу о 22:45

Торіно – Удінезе – початок матчу о 22:45

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Верона на власному полі приймала сусіда по турнірній таблиці Наполі. Свіжоспечений володар Кубка Італії весь перший тайм володів ігровою перевагою, однак суперник значно переважав підопічних Дженнаро Гаттузо за ударами та кутовими. Зрештою, під кінець першої сорокап'ятихвилинки "партенопейцям" вдалось відкрити рахунок у матчі: банальний навіс з кутового Маттео Політано впевнено замкнув польський форвард команди Аркадіуш Мілік.

По перерві Верона побігла відігруватись і навіть забила, однак арбітр за допомогою системи VAR розгледів гру рукою у Давіде Фараоні і взяття воріт відмінив. А на останній хвилині основного часу гол-близнюк з кутового забив вийшовший на заміну Ірвінг Лосано, поставивши у матчі жирну крапку.

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Аутсайдер турнірної таблиці СПАЛ сподівався покращити своє турнірне становище у матчі з Кальярі. Підопічним Луїджі Ді Б'яджо не було куди відступати, вони володіли ігровою перевагою, хоча гострішими виглядали гості.

"Матч без моментів" впевнено йшов до нічиєї, аж поки на третій доданій хвилині Джованні Сімеоне головою не замкнув передачу Гальвао Жоао Педро, який зумів видряпати м'яч у самісінькому куті штрафного майданчика. Несподівана і не зовсім логічна перемога гостей.

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