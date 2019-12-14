Наполі на перший матч під орудою Гаттузо вийшов у новій формі – нестандартний хід у місцевому патріотизмі

Італійський Наполі презентував новий ігровий комплект за кілька годин до поєдинку 16-го туру Серії А проти Парми.

Новинка "партенопейців" отримала назву Napoli Kombat District, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Цей варіант ігрової форми присвячений усім 30-ти районам Неаполя. Ефектно промо представлено під гаслом "Одне місто, 30 районів, Одна велика любов". Основна барва комплекту – чорна, є різні відтінки сірого, а номери та прізвища гравців виконані в блакитному кольорі. Традиційна літера N у логотипі Наполі вперше чорного кольору.

Відзначимо, що екіпірування для неаполітанців підготувала італійська компанія Kappa. Туринський виробник співпрацює з клубом Ауреліо Де Лаурентіса з 2015 року.