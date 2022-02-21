Чемпіонат Італії 2021/22, 25-й тур

Кальярі – Наполі – 1:1

Голи: Перрейро, 58 – Осімхен, 87

Болонья – Спеція – початок о 22:00

Наполі прилетів на Сардинію, аби легко переграти місцевий Кальярі й вийти на другу позицію в Серії А – причому до першої залишалось би всього одне очко. Острів'яни трималисся на 18-й позиції, тож фаворит був очевидним. Втім, у випадку сенсаційної звитяги господарі покинули б зону вильоту – а в таких умовах недооцінювати андердога не можна.

Наполі недооцінив. У першому таймі моментів створили мало, а сама гра виявилась рівною. На перерву команди відправились без забитих голів, а за 12 хвилин після старту другого тайму Кальярі несподівано відкрив рахунок – це Гастон Перрейро закрутив м'яч метрів з 25-ти під дальню стійку. Відіграти цей гол "партенопейці" змогли аж на 87-й хвилині завдяки подачі Руя з лівого флангу та замикання від Осімхена. 1:1.

Вирвати перемогу гості вже не встигли. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Кальярі залишається у зоні вильоту, а Наполі досі йде на третій сходинці.