Наполі може здійснити зірковий обмін з Інтером

Наполі спробує втрутитися у переговори ПСЖ та Інтера щодо Мауро Ікарді.

Президент "партенопейців" Ауреліо де Лаурентіс готовий пожертвувати одним зі своїх лідерів заради аргентинця, інформує FCInterNews.

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Оренда Ікарді в ПСЖ закінчується 31 травня, а французи не готові платити 65 млн євро викупу. Спортивний директор парижан Леонардо також хотів організувати обмін, однак жоден із запропонованих гравців не потрібен Інтеру. Натомість у Наполі є цікаві варіанти – це Аркадіуш Мілік або Аллан, завдяки яким можна домовитися з міланцями. Сам Ікарді не проти повернутися в Італію після річної поїздки за кордон.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мауро провів 31 матч у всіх турнірах та забив 20 м'ячів.

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