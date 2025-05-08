Наполі всерйоз налаштований отримати де Брюйне, інформує Sky Sport. Контракт півзахисника з Манчестер Сіті закінчується влітку, і "адзуррі" мають намір підписати бельгійця на правах вільного агента. Де Брюйне хоче залишитися в Європі і також має пропозицію від Ліверпуля. Однак клуб Де Лаурентіса також робить ставку на прекрасні стосунки з партнером по збірній Бельгії Ромелу Лукаку.

Потенційно прощальний гол де Брюйне за Ман Сіті у відеоогляді матчу проти Вулверхемптона – 1:0

Після 10 сезонів у Манчестер Сіті де Брюйне 4 квітня оголосив, що покине клуб після закінчення сезону. У складі "містян" у 418 матчах він забив 108 голів і віддав 177 результативних передач.

За час свого перебування в Манчестері бельгійський півзахисник зумів виграти 6 титулів АПЛ, 5 Кубків ліги, 2 Кубки Англії, 3 Суперкубки Англії, 1 Лігу чемпіонів, 1 Суперкубок УЄФА і 1 Клубний чемпіонат світу. Пеп Гвардіола заявив, що де Брюйне заслуговує на пам'ятник біля стадіону Ман Сіті.

Ман Сіті зламав середняка-сенсацію і піднявся на третю сходинку АПЛ – потенційно прощальний гол де Брюйне