Наполі може підсилитись півзахисником збірної Італії

Вінгер Інтера Маттео Політано може найближчим часом змінити клуб.

Півзахисник міланського Інтера Маттео Політано близький до переходу у Наполі, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст видання Sky Sport Italy Фабріціо Романо. Партенопейці вже погодили умови контракту з "чорно-синіми" – сума трансферу складе 25 млн євро.

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Однак перехід гравця залежатиме від того, чи продовжить Рома, яка раніше активно цікавилась 26-річним вінгером, претендувати на футболіста. Окрім того, Наполі необхідно домовитися з самим Політано про умови особистого контракту.

У поточному сезоні Маттео зіграв за свій клуб 11 матчів в Серії А, результативними діями не відзначався.

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