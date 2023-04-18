Мілан і Наполі зустрічаються в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Наполі – Мілан стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Наполі – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перша частина протистояння завершилася мінімальною перемогою Мілана. Наполі дуже не вистачало Осімхена. Сьогодні найкращий бомбардир повертається після травми, але Лучано Спаллетті втратив інших двох важливих виконавців – Замбо-Ангісса та Кім дискваліфіковані.

Стартові склади команд

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жуан, Руй – Ндомбеле, Лоботка, Зєліньскі – Політано, Осімхен, Кварацхелія.

Запасні: Ідасяк, Голліні, Гаетано, Ельмас, Естігор, Распадорі, Лосано, Олівера, Берешиньскі.

Мілан: Меньян – Калабрія, К'яєр, Томорі, Тео – Круніч, Тоналі – Діас, Беннасер, Леау – Жиру.

Запасні: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренці, Габбія, Міранте, Оріджі, Побега, Ребіч, Салемакерс, Чау, Мессіас.

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