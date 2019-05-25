"Наполі? Маліновський цікавить найкращі клуби Італії та Іспанії", – агент гравця

Футбольний агент Сергій Серебренніков детально прокоментував чутки щодо інтересу Наполі до послуг хавбека Генка Руслана Маліновського.

"В Маліновському зацікавлені найкращі клуби Італії та Іспанії. Не можу сказати, чи є Наполі одним з клубів, з якими ми маємо справу, але є невелике коло клубів, з якими ми безпосередньо контактуємо.

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Я не чув нічого про пропозицію від неаполітанців. Можливо, її отримував Генк, але я нічого не знаю. Ми не говорили про Наполі, і зараз сконцентровані на чемпіонаті Бельгії, але я не виключаю можливості трансферу.

Наполі – надзвичайно цікавий клуб, з історією, а Карло Анчелотті – чудовий тренер", – цитує Серебреннікова Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, в поточному сезоні Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16-ма голами та 16-ма асистами.

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