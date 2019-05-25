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"Наполі? Маліновський цікавить найкращі клуби Італії та Іспанії", – агент гравця

13:39 1139 Читать на русском
"Наполі? Маліновський цікавить найкращі клуби Італії та Іспанії", – агент гравця
Руслан Маліновський / Фото ФК Генк

Футбольний агент Сергій Серебренніков детально прокоментував чутки щодо інтересу Наполі до послуг хавбека Генка Руслана Маліновського.

"В Маліновському зацікавлені найкращі клуби Італії та Іспанії. Не можу сказати, чи є Наполі одним з клубів, з якими ми маємо справу, але є невелике коло клубів, з якими ми безпосередньо контактуємо.

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Я не чув нічого про пропозицію від неаполітанців. Можливо, її отримував Генк, але я нічого не знаю. Ми не говорили про Наполі, і зараз сконцентровані на чемпіонаті Бельгії, але я не виключаю можливості трансферу.

Наполі – надзвичайно цікавий клуб, з історією, а Карло Анчелотті – чудовий тренер", – цитує Серебреннікова Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, в поточному сезоні Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16-ма голами та 16-ма асистами.

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