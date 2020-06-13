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Наполі – Інтер: відеотрансляція півфіналу Кубка Італії

21:50 496 Читать на русском
Наполі – Інтер: відеотрансляція півфіналу Кубка Італії
Наполі – Інтер: відеотрансляція матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії

Наполі зустрічається з Інтером в рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Відеотрансляцію матчу можна дивитися безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

 
Крістіан Еріксен 2’
2’ Крістіан Еріксен

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Наполі – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

Нагадаємо, що перша зустріч між цими командами завершилась мінімальною перемогою неаполітанців – 1:0.

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Стартові склади

Наполі: Оспіна – Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Хюсай – Елмас, Демме, Зєлінскі – Політано, Мертенс, Інсіньє.

Запасні: Мерет, Карнезіс, Гулям, Луперто, Маріо Руй, Фабіан, Аллан, Лосано, Амін, Кальєхон, Мілік, Льоренте.

Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Брозовіч, Барелла, Янг – Еріксен – Лукаку, Лаутаро.

Запасні: Паделлі, Ранокк'я, Пірола, Асамоа, Бірагі, Мозес, Гальярдіні, Валеро, Сенсі, Санчес, Еспозіто.

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Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
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