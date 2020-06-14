Наполі відстояв нічию з Інтером і вийшов у фінал Кубка Італії – трансформація Оспіни з клоуна в героя

Неаполітанці переграли Інтер у півфіналі Кубка Італії за сумою двох матчів з рахунком 2:1. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Перший поєдинок відбувся ще в лютому – Наполі тоді мінімально обіграв Інтер на виїзді завдяки голу Фабіана Руїса. Матчу-відповіді довелося чекати 4 місяці, адже коронавірус паралізував італійський футбол. Вчора кальчо повернувся з карантину – Ювентус розписав вигідну нічию з Міланом і пробився у фінал Кубка Італії.

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Інтер дуже швидко вийшов вперед завдяки фантастичному голу Еріксена з кутового. Данець оформив "сухий лист". Співавтором став Оспіна, який курйозно пропустив м'яч поміж ніг. Жахливий фейл від досвідченого воротаря позбавив господарів гандикапу, нажитого непосильними зусиллями в лютому.

Міланці не просто повели в рахунку, а й по грі виглядали краще: комбінували, розігрували від воротаря, будували розмашисті атаки. Одна з таких завершилася дальнім ударом Кандреви – м'яч полетів над поперечиною. Правий латераль Інтера діяв дуже активно, постійно намагався загострити.

Еріксен з його передачі пробив точно в руки воротарю. Потім вони вдвох вивели на удар Лукаку, але бельгійський форвард з кількох метрів не влучив у площину. Через декілька хвилин Янг пригадав манкуніанські шпаргалки та ідеально подав на голову Лукаку – цього разу врятував Оспіна.

Наполі відповідав не надто організованим високим пресингом і напівмоментами. Удари Мертенса блокувалися суперниками, або летіли мимо. Спроба Інсіньє навіть не змусила голкіпера гостей вступити в гру.

Кандрева мав подвоювати перевагу Інтера – вирвався на побачення з Оспіною під гострим кутом. Однак колумбійський голкіпер дивом відреагував на удар. А незабаром він взагалі реабілітувався за провал у дебюті зустрічі.

Оспіна розпочав швидку атаку Наполі точним пасом на Інсіньє, а капітан забіг у штрафний майданчик і викотив Мертенсу на порожні ворота. Дріс не схибив і став найкращим бомбардиром в історії Наполі – 122 голи.

Здобувши позитивний результат у першому таймі, Наполі по перерві додав у якості футболу та переважав суперника в інтенсивності. Інтер стріляв переважно здалеку – з ударами Брозовіча та Еріксена голкіпер впорався без особливих зусиль.

На іншому кінці поля також бракувало гостроти. Інсіньє двічі вийшов на ударну позицію, але сильно акцентовано пробити не зумів – раз м'яч розминувся з воротами, раз полетів у руки Хандановічу. Мілік з'явився замість Мертенса та перевірив пильність словенця – той відіграв добре.

А далі Інтер почав створювати супершанси. Санчес трішки не влучив під дальню стійку, Еріксен зі штрафного змусив Оспіну в стрибку рятувати Наполі. На 82-й хвилині Крістіан мав виводити "нерадзуррі" вперед після розкішної комбінації за участю Бірагі та Санчеса (віддав п'ятою), однак вкотре не зумів переграти голкіпера. Свої нагоди змарнували Лукаку та Мозес.

Наполі вистояв нічию, яка принесла команді перемогу над Інтером за сумою двох матчів – 2:1. "Партенопеї" у фіналі Кубка Італії зустрінуться з Ювентусом. Доля трофею вирішиться 17 червня на Стадіо Олімпіко в Римі.

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