Наполі хоче закрити проблемну позицію гравцем Рейнджерс – в італійського клубу є серйозний конкурент

Наполі спробує підписати лівого захисника шотландського Рейнджерс Борну Барішіча.

"Адзуррі" мають серйозні проблеми з лівим флангом оборони: Фаузі Гулам не може повернутися до оптимальної форми після серії травм, а Маріу Руй регулярно припускається позиційних помилок. Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо хоче закрити проблемну позицію хорватом Борною Барішічем, інформує Corriere dello Sport.

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Гаттузо уважно спостерігає за іграми Рейнджерс, адже він колись виступав за команду з Глазго. На його думку, Барішіч зможе зміцнити оборону Наполі.

Але в італійського клубу є серйозний конкурент: на Барішіча також претендує Тоттенхем. Лондонці розглядають хорвата серед кандидатів на заміну Яну Вертонгену, у якого влітку закінчується контракт.

Зазначимо, що у 2017 році Барішіч був близьким до переходу у київське Динамо, але "біло-сині" обрали варіант з підписанням Йосіпа Піваріча.

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