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Наполі хоче включити у контракт Руїса неймовірну клаусулу, щоб захистити гравця від зазіхань Реала та Барселони

21:45 84 Читать на русском
Наполі хоче включити у контракт Руїса неймовірну клаусулу, щоб захистити гравця від зазіхань Реала та Барселони
Фабіан Руїс / фото із соцмереж

Керівництво Наполі дуже цінує іспанського півзахисника команди Фабіана Руїса.

"Партенопейці" хочуть запропонувати Руїсу новий контракт, збільшивши суму відступних для іноземних клубів до 120 мільйонів євро, повідомляє Corriere dello Sport.

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Крім цього, сторони повинні домовитися про новий термін контракту (поточна угода діє до 30 червня 2023 року) і суму зарплати іспанця, яка наразі складає близько 2 мільйонів євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що в трансфері Руїса зацікавлені Барселона і мадридський Реал. Саме інтерес іспанських грандів спонукав Наполі переглянути умови контракту 23-річного хавбека.

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Теги
Італія Фабіан Руїс Фабіан Руїс Наполі Наполі Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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