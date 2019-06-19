toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Наполі хоче розтермінувати виплати за Хамеса на 2 роки

20:01 405 Читать на русском
Наполі хоче розтермінувати виплати за Хамеса на 2 роки
Наполі хоче розтермінувати виплати за Хамеса на 2 роки / Cordon Press

Італійський Наполі почав попередні перемовини з мадридським Реалом щодо трансферу Хамеса Родрігеса. Колумбієць незабаром може возз'єднатися із Карло Анчелотті, з яким працював у Мадриді та Мюнхені.

Після переїзду на Сантьяго Бернабеу Родріго Гоїса, Едера Мілітао, Луки Йовіча, Едена Азара та Ферлана Менді "вершкові" повинні продавати гравців. Особливо враховуючи те, що до Мадрида сватають нових зірок.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

Продаж Хамеса буде вчасним для Реала. Перша формула для виплати 50 млн євро, запропонована Ауреліо Де Лаурентісом – 10 млн цього літа, а ще 40 млн у євровалюті в червні 2020-го. повідомляють La Gazzetta dello Sport та Marca.

Цей підхід, щодо прийняття якого Мадрид ще не визначився остаточно, буде дуже схожим до угоди з мюнхенською Баварією, коли там працював Анчелотті та привів Хамеса 2 сезони тому. У червні 2017 року 27-річний колумбієць був орендований Баварією за 10 млн євро (по 5 млн за сезон) із опцією викупу за 42 млн, якою німецький гранд так і не скористався.

Наразі "вершкові" схиляються до трансферу плеймейкера, навіть у разі розтермінування виплат. Переїзд Хамеса до Наполі виглядає усе більш вірогідним.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
7612
Теги
Наполі Наполі Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
16
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук