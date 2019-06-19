Наполі хоче розтермінувати виплати за Хамеса на 2 роки

Італійський Наполі почав попередні перемовини з мадридським Реалом щодо трансферу Хамеса Родрігеса. Колумбієць незабаром може возз'єднатися із Карло Анчелотті, з яким працював у Мадриді та Мюнхені.

Після переїзду на Сантьяго Бернабеу Родріго Гоїса, Едера Мілітао, Луки Йовіча, Едена Азара та Ферлана Менді "вершкові" повинні продавати гравців. Особливо враховуючи те, що до Мадрида сватають нових зірок.

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Продаж Хамеса буде вчасним для Реала. Перша формула для виплати 50 млн євро, запропонована Ауреліо Де Лаурентісом – 10 млн цього літа, а ще 40 млн у євровалюті в червні 2020-го. повідомляють La Gazzetta dello Sport та Marca.

Цей підхід, щодо прийняття якого Мадрид ще не визначився остаточно, буде дуже схожим до угоди з мюнхенською Баварією, коли там працював Анчелотті та привів Хамеса 2 сезони тому. У червні 2017 року 27-річний колумбієць був орендований Баварією за 10 млн євро (по 5 млн за сезон) із опцією викупу за 42 млн, якою німецький гранд так і не скористався.

Наразі "вершкові" схиляються до трансферу плеймейкера, навіть у разі розтермінування виплат. Переїзд Хамеса до Наполі виглядає усе більш вірогідним.

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