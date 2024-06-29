Наполі визначив Ромелу Лукаку одною із головних трансферних цілей цього літа, повідомляє Get Football News. Новий тренер клубу Антоніо Конте прагне відновити співпрацю з гравцем, який був ключовим для здобуття Скудетто з Інтером у 2021 році. Сам футболіст теж проявляє інтерес до неаполітанського клубу.

"Я буду вирішувати, хто залишиться": Конте висловився щодо відходу лідерів Наполі

Повідомляється, що неаполітанці вже досягли угоди з Челсі щодо бельгійського гравця. "Сині" готові продати Лукаку за суму в межах 38 мільйонів євро, але, за даними СalcioMercato з посиланням на La Repubblica, вже досягнуто угоди на 30 мільйонів євро.

Важливо зазначити, що все залежить від майбутнього двох зірок Наполі: Віктора Осімхена та Хвіча Кварацхелії. Осімхен має клаусулу в 150 мільйонів євро, і висока ціна ускладнює його продаж. Кварацхелія, своєю чергою, вирішить своє майбутнє після Євро-2024.

До слова, минулий сезон Лукаку провів у Ромі на правах оренди, де зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 4 асисти. Transfermarkt оціннює гравця в 30 мільйнів євро.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача