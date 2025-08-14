Наполі активно працює над поверненням колишнього гравця команди Еліфа Елмаса з РБ Лейпциг, повідомляє Football Italia.

Чемпіони Італії шукають підсилення в атаці та хочуть повернути 25-річного хавбека, якого взимку 2023 року продали в німецький клуб за 25 мільйонів євро. За даними джерела, сам Елмас цього літа віддає пріоритет саме поверненню до Неаполя, що стане бажаним підсиленням для команди Антоніо Конте.

Очікується, що найближчими днями сторони зроблять подальші кроки для досягнення угоди. Наразі керівництво РБ Лейпциг не готове відпускати гравця в оренду, однак у Наполі впевнені, що зможуть домовитися.

Елмас зараз тренується окремо в Німеччині та чекає новин від італійського клубу. Саме через це він не поспішає з відповіддю іншим претендентам, серед яких і Торіно, за який він грав у другій половині минулого сезону на правах оренди.

Нагадаємо, що Елмас в складі збірної Північної Македонії відзначався забитим м'ячем у ворота збірної України у кваліфікації до Євро-2024. Той матч завершився перемогою "жовто-блакитних" 3:2.

