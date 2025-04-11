Наполі зробив перші кроки, щоб придбати Фраттезі в Інтера, інформує журналіст Фабріціо Романо. Повідомляється, що трансфер резервіста Ніколо Барелли обійдеться "адзуррі" в 35-40 мільйонів євро.

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Крім Наполі в послугах римлянина Фраттезі зацікавлена Рома. Однак, згідно з джерелом, неаполітанський клуб готовий боротися за гравця до кінця.

Фраттезі є джокером Інтера. Він часто робить різницю, виходячи на заміни по ходу матчів. У цьому сезоні він забив 6 голів і оформив 2 гольові передачі в 39 матчах за "нерадзуррі" у всіх турнірах. Саме його гол приніс Інтеру перемогу над Баварією в Лізі чемпіонів.

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