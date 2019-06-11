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Наполі готовий запропонувати Хамесу довгостроковий контракт – Роналду кликав його у Ювентус

20:00 44 Читать на русском
Наполі готовий запропонувати Хамесу довгостроковий контракт – Роналду кликав його у Ювентус
Хамес Родрігес / Reuters

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес невдовзі може перебратися до італійської Серії А.

Наполі готовий запропонувати колумбійцю 5-річний контракт, повідомляє Corriere dello Sport.

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Трансфер Хамеса на Сан-Паоло – ініціатива керманича "партенопейців" Карло Анчелотті. Він працював із хавбеком у мадридському Реалі в сезоні 2014/15, який став найуспішнішим для Родрігеса у футболці "галактікос".

Останні 2 сезони Хамес провів у Баварії на правах оренди, проте мюнхенці відмовилися викупити його за 42 млн євро. Головний тренер Реала Зінедін Зідан не розраховує на колумбійського півзахисника, тому влітку він напевне покине Бернабеу. Ще один претендент на Хамеса – туринський Ювентус.

В сезоні 2018/19 в активі Хамеса Родрігеса 20 матчів у Бундеслізі, в яких він забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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