Наполі готовий запропонувати 40 млн фунтів за Бензема, – ЗМІ

Бензема та Анчелотті / фото з соцмереж

Нападник мадридського Реала Карім Бензема може продовжити кар'єру у Серії А

Італійський Наполі зацікавлений у послугах нападника Реала Каріма Бензема, повідомляє Daily Mail.

Неаполітанці готові дати відповідь Ювентусу на трансфер Роналду та запропонувати Флорентіно Пересу 40 млн фунтів за француза.

Роналду міг перейти в Наполі замість Ювентуса

У трансфері футболіста особисто зацікавлений наставник Наполі Карло Анчелотті, який працював з Карімом під час роботи на тренерському містку Реала.

У минулому сезоні іспанської Прімери Бензема зіграв 32 матчі, в яких забив 5 м'ячів. Француз захищає кольори Реала з 2009 року.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Реал відмовився продавати нападника у Наполі.

Реал відмовив Наполі у трансфері Бензема