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Наполі готовий відпустити Рога в Севілью

07:31 1 Читать на русском
Наполі готовий відпустити Рога в Севілью
Марко Рог / фото із соцмереж

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що півзахисник Марко Рог може перейти в Севілью на правах оренди.

"Я не купую гравців для того, щоб потім віддавати їх в оренду. Це не наша філософія і ми не хочемо так робити.

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Чи можливий перехід Рога в Севілью? Думаю, що так, але не лише іспанський клуб претендує на хорвата. Є зацікавленість від багатьох команд.

Я повинен порадитися з Карло Анчелотті і ми приймемо рішення щодо цього", – цитує Де Лаурентіса ABC de Sevilla.

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У поточному сезоні Рог провів 11 матчів у складі Наполі і забив 1 гол. Чинний контракт хорвата з неаполітанцями розрахований до червня 2021 року

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Ауреліо Де Лаурентіс Севілья Севілья Наполі Наполі Марко Рог Марко Рог Трансфери Чемпіонату Іспанії
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