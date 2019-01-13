Наполі готовий відпустити Рога в Севілью

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що півзахисник Марко Рог може перейти в Севілью на правах оренди.

"Я не купую гравців для того, щоб потім віддавати їх в оренду. Це не наша філософія і ми не хочемо так робити.

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Чи можливий перехід Рога в Севілью? Думаю, що так, але не лише іспанський клуб претендує на хорвата. Є зацікавленість від багатьох команд.

Я повинен порадитися з Карло Анчелотті і ми приймемо рішення щодо цього", – цитує Де Лаурентіса ABC de Sevilla.

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У поточному сезоні Рог провів 11 матчів у складі Наполі і забив 1 гол. Чинний контракт хорвата з неаполітанцями розрахований до червня 2021 року