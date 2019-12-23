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Наполі готовий продати одного з лідерів за смішну суму – на гравця претендують клуби АПЛ та Бундесліги

10:23 1404 Читать на русском
Наполі готовий продати одного з лідерів за смішну суму – на гравця претендують клуби АПЛ та Бундесліги
Дріс Мертенс / Daily Express

Нападник збірної Бельгії Дріс Мертенс вже у січні може змінити клубну прописку.

Італійський Наполі готовий попрощатися з одним із найкращих бомбардирів у своїй історії, інформує Il Mattino. У 32-річного форварда наступного літа завершується контракт з "партенопейцями", і сторони не збираються його продовжувати.

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"Адзуррі" мають намір продати Мертенса за 10 мільйонів євро під час найближчого трансферного вікна. На гравця збірної Бельгії претендують Баварія, Борусія Д і Арсенал.

Нагадаємо, що Мертенс перейшов у Наполі влітку 2013 року з ПСВ. Наразі в його активі 121 гол у складі неаполітанців – він ділить перше місце у списку найкращих бомбардирів в історії клубу з Мареком Гамшіком.

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