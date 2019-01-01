Наполі готовий продати Кулібалі за 120 млн євро

Неаполітанський клуб повісив величезний цінник на захисника Каліду Кулібалі.

За інформацією Gazzetta dello Sport, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прагне виручити від потенційного трансферу сенегальського оборонця щонайменше 120 млн євро.

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Повідомляється, що влітку 27-річного гравця намагатимуться придбати Барселона та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Каліду зіграв за неаполітанський клуб 24 матчі та віддав 2 гольові передачі. Окрім цього, Кулібалі нещодавно опинився в епіцентрі раситського скандалу через вигуки вболівальників Інтера під час матчу проти Наполі.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює захисника у 70 млн євро.

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