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Наполі готовий продати Кулібалі за 120 млн євро

23:34 89 Читать на русском
Наполі готовий продати Кулібалі за 120 млн євро
Каліду Кулібалі / фото: ФК Наполі

Неаполітанський клуб повісив величезний цінник на захисника Каліду Кулібалі.

За інформацією Gazzetta dello Sport, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прагне виручити від потенційного трансферу сенегальського оборонця щонайменше 120 млн євро.

Кулібалі став найкращим сенегальським гравцем 2018 року

Повідомляється, що влітку 27-річного гравця намагатимуться придбати Барселона та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Каліду зіграв за неаполітанський клуб 24 матчі та віддав 2 гольові передачі. Окрім цього, Кулібалі нещодавно опинився в епіцентрі раситського скандалу через вигуки вболівальників Інтера під час матчу проти Наполі.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює захисника у 70 млн євро.

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі
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