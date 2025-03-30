У поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії Мілан на виїзді програв Наполі (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Наполі перервав переможну серію Мілана і зробив черговий крок до Ліги чемпіонів.

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Наполі веде відчайдушну боротьбу з Інтером за чемпіонство в Серії А. Підопічні Антоніо Конте перед дуеллю з Міланом йшли другими, відстаючи від конкурента на 6 очок. Своєю чергою Мілан зумів перервати триматчеву серію з поразок, здобувши дві перемоги поспіль, і розраховував розвинути успіх.

Шок-старт для Мілана

Вже на 64-й секунді Наполі шокував Мілан, вийшовши вперед. Політано отримав передачу з глибини від Ді Лоренцо, увірвався у штрафний, поставив корпус Павловічу і з-під захисника різким ударом прошив Меньяна.

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Згодом Нерес розвинув крейсерську швидкість на лівому фланзі й прострілював у штрафний – захисники підчистили. Пулішіч у відповідь віддавав розрізну передачу у воротарський, однак Мерет був першим на перехопленні. Мав шанс засмутити суперника й Абрахам, але м'яч після його удару пройшов повз стійку.

Ефект Лукаку

На 15-й хвилині Ді Лоренцо віддавав передачу з правого флангу на хід Лукаку, Ромелу не дотягнувся до м'яча (бельгієць ще й перебував в офсайді), однак замкнути зміг Нерес – захисник у падінні підставив ногу і сфера вийшла на кутовий.

А згодом був другий гол Наполі! Гілмор отримав передачу від партнера поблизу штрафного, зробив декілька кроків і розрізав захист суперника, віддавши на Лукаку в район одинадцятиметрової позначки – Ромелу не схибив, забивши вже 11-й гол в Серії А. Господарі не зупинились, а продовжили на куражі шукати моменти біля воріт суперника. Чого лише вартий удар здалеку від Замбо-Ангісси під поперечину – лише реакція Меньяна врятувала Мілан від третього гола.

Гості виглядали приречено – у команди Сержіу Консейсау відверто нічого не виходило в атаці, а захист тріщав по швах. На 34-й хвилині Пулішіч зумів зачепитись за м'яч і вривався у штрафний, але потрапив у жорна захисту партенопейців. Далі були два кутових від "россонері", які ледь не завершились голом – Ернандес намагався перекинути сферу через голкіпера.

На фініші тайму гості притисли суперника до своїх воріт, намагаючись бодай скоротити. Вже у доданий час "россонері" заробили право на стандарт з лінії штрафного – Рейндерс бив низом, але м'яч застряг у стінці.

Нереалізований пенальті як вирок

По перерві Леау увірвався у володіння Наполі й з гострого кута закручував під дальню стійку – не точно. Згодом стрімка контратака міланців завершувалась пострілом Хіменеса – значно вище воріт. Наполі відверто засушив гру і діяв у півноги, заколисуючи суперника. На 61-й хвилині господарі вибухнули моментом Політано – удар Маттео зупинили виставлена нога захисника.

В середині тайму Мілан заробив право на пенальті й до м'яча підійшов Хіменес. Мерет вгадав напрямок польоту м'яча і не дозволив розпакувати свої ворота. На 79-й хвилині Павловіч розрядив свою гармату по центру – Мерет знову врятував, потягнувши сферу з-під поперечини.

Наприкінці зустрічі Мілан таки пробив оборону суперника – Ернандес прострілив з лівого флангу і Хіменес в дотик реабілітувався за незабитий пенальті. Гості відчули смак крові й кинулись добивати суперника: "россонері" взяли в облогу штрафний Наполі, буквально не дозволяючи партенопейцям відійти від своїх воріт. Йовіч у доданий час міг приносити міланцям нічию, але з розвороту пробив впритирку зі стійкою.

Перемога принесла Наполі 64 очки й закріпила на другій сходинці турнірної таблиці Серії А – відстань до Інтера становить лише 3 пункти. Мілан з 47-ма балами дев'ятий.

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