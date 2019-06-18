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Наполі домовився з Хамесом – останнє слово за Реалом

13:27 507 Читать на русском
Наполі домовився з Хамесом – останнє слово за Реалом
Хамес Родрігес / AFP

Італійський Наполі все ближчий до підписання зірки Реала Хамеса Родрігеса.

Неаполітанці досягли домовленості про контракт з Хамесом, і тепер мають домовитись з мадридським Реалом щодо трансферу клубу, повідомляє сайт Джанлуки ді Марціо.

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Нагадаємо, Хамес провів два останні роки в Баварії на правах оренди, проте мюнхенський клуб вирішив не викуповувати його контракт за 42 мільйони євро. Повідомлялося, що Реал оцінює футболіста в 55 мільйонів, а на нього також претендують Ювентус і Манчестер Юнайтед.

Також Наполі хоче придбати Костаса Маноласа і веде переговори з Ромою, однак неаполітанці не хочуть платити повну суму викупу, в той час як Рома наполягає саме на цьому. В угоду може бути включений Амаду Діавара.

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Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі Реал Мадрид Реал Мадрид
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