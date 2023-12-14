Наполі узгодив новий контракт з Осімхеном, повідомляє Sky Sport. Сторони пролонгують угоду на один сезон – до літа 2026-го. Такий результат переговорів між агентом форварда та президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.

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Нігерієць отримає суттєве підвищення зарплатні, ставши один з найбільш високооплачуваних футболістів в історії клубу. Водночас Наполі пропише в новому контракті чітку суму відступних. Клаусула складе 130-140 мільйонів євро.

Осімхен в минулому сезоні був найкращим футболістом Серії А, забив 26 голів і привів команду до чемпіонства. Форвард відмовився їхати на Близький Схід, але потім між футболістом і клубом виник конфлікт – Віктора публічно висміяли в офіційних соцмережах.