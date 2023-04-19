Алленаторе неаполітанців Лучано Спаллетті прокоментував нічию з Міланом (1:1) у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перша дуель завершилась перемогою "россонері", тож вони йдуть далі.

"Вітання Мілану і також моїм гравцям. Ми провели чудову Лігу чемпіонів. Ми приїхали на ці ігри трохи виснаженими і поплатилися за свою недосвідченість.

Сольний прохід Леау та сейви воротарів після пенальті у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 1:1

Наполі домінував у двох поєдинках, але не надто добре діяв у штрафному, коли створював шанси. До цієї гри кілька гравців підійшли не в ідеальних фізичних кондиціях. Ми б могли уникнути пропущеного гола, якби гра була збалансованою", – цитує Спаллетті сайт УЄФА.

У півфіналі найпрестижнішого євротурніру Мілан зійдеться з переможцем пари Бенфіка – Інтер. Ім'я сильнішого стане відоме 19 квітня.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити