Сон Хин Мін може опинитися у Серії А, – агент гравця

Агент нападника Тоттенхема Сон Хин Міна Тіс Блімейстер не виключає можливості переходу свого підопічного в Наполі.

"Мої гравці ніколи не переходили в Наполі, але мені б цього хотілося, тому що мій кумир – Марадона.

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Сон у Наполі? Чому б і ні? У футболі ніколи не можна знати заздалегідь. Йому подобається Італія, тутешня кухня та італійці. Буде нелегко купити його у Тоттенхема, тому що він коштує багато грошей, але все може бути", – поділився агент в інтерв'ю Radio Marte.

Нагадаємо, 27-річний Сон виступає за Тоттенхем з літа 2015 року. Загалом, кореєць у 196 матчах за "шпор" відзначився 70 голами та 39 результативними передачами.

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