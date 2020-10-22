"Ми не повинні були програти таку гру. Володіння м'ячем – це нормально, але не тоді, коли воно імпотентне, оскільки Наполі швидше нервував суперників, ніж завдавав їм шкоди.

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У першому таймі було кілька хороших моментів, але після перерви ми робили занадто багато передбачуваних передач. Нам потрібно більше пристрасті, тому що сьогодні ми не зробили достатньо для перемоги.

Перша поразка ставить Наполі у незручне становище у своїй групі Ліги Європи, оскільки Реал Сосьєдад виграв на виїзді 1:0 у Рієки. Це ускладнює ситуацію і тепер ми не можемо дозволити собі більше помилок. Можливо, після останньої гри з Аталантою нас дуже хвалили, не знаю.

У АЗ також була додаткова мотивація, адже вони втратили багато гравців через COVID-19. Це їх надихнуло. Я ніколи не бачив, щоб вони захищалися з такою рішучістю, як сьогодні. Ми дозволили їм лише раз вдарити по воротах, а вони забили. Ось що відбувається в Європі. Це повинно стати для нас уроком", – цитує Дженнаро Гаттузо Football Italia.

Зауважимо, Наполі сенсаційно поступився АЗ у матчі першого туру ЛЄ з рахунком 0:1 та розташувався на третьому місці у групі F.

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