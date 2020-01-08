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Наполі близький до придбання хавбека Лейпцига, – журналіст

15:21 273 Читать на русском
Наполі близький до придбання хавбека Лейпцига, – журналіст
Дієго Демме / 90min

Півзахисник Лейпцига Дієго Демме вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

28-річний футболіст завтра прибуде в Неаполь для завершення переговорів щодо переходу в Наполі, інформує італійський журналіст Альфредо Педулла у своєму твіттері. Гравець вже попрощався зі своїми партнерами по Лейпцигу.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Демме зіграв 17 матчів за Лейпциг у Бундеслізі і 5 у Лізі чемпіонів (1 гол). Його трансфер оцінюється у 15-18 млн євро.

Нагадаємо, що Наполі після 18 турів Серії А посідає 8 місце у турнірній таблиці. За інформацією італійської преси, через провальні результати команди в поточному сезоні президент "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіс затіяв серйозну кадрову чистку – італійський клуб можуть покинути Дріс Мертенс, Хосе Кальєхон, Аллан, Лоренцо Інсіньє, Фабіан Руїс та Каліду Кулібалі.

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