Наполі близький до придбання хавбека Лейпцига, – журналіст

Півзахисник Лейпцига Дієго Демме вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

28-річний футболіст завтра прибуде в Неаполь для завершення переговорів щодо переходу в Наполі, інформує італійський журналіст Альфредо Педулла у своєму твіттері. Гравець вже попрощався зі своїми партнерами по Лейпцигу.

Наполі зробив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця збірної Аргентини

Зазначимо, що в поточному сезоні Демме зіграв 17 матчів за Лейпциг у Бундеслізі і 5 у Лізі чемпіонів (1 гол). Його трансфер оцінюється у 15-18 млн євро.

Нагадаємо, що Наполі після 18 турів Серії А посідає 8 місце у турнірній таблиці. За інформацією італійської преси, через провальні результати команди в поточному сезоні президент "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіс затіяв серйозну кадрову чистку – італійський клуб можуть покинути Дріс Мертенс, Хосе Кальєхон, Аллан, Лоренцо Інсіньє, Фабіан Руїс та Каліду Кулібалі.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду