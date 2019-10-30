Наполі – Аталанта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

В 10-му турі Серії А зійшлися третя та четверта команди турнірної таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Команди видали результативне шоу на Сан Паоло, але переможця не визначили. Наполі відкрив рахунок – після подачі Кальєхона ворота Голліні ударом головою вразив Максімовіч. Бергамці зрівняли рахунок наприкінці першої половини – після удару Фройлера помилки припустився Мерет.

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На 70-й хвилині Мілік добре відкрився на лінії офсайду, втік від захисників, обіграв Голліні і закотив м'яч в порожні ворота. Врятував Аталанту Йосіп Ілічіч, який скористався чудовим розрізним пасом Рафаеля Толоя і обвідним ударом з меж штрафного змусив Мерета капітулювати вдруге.

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