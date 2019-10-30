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Наполі – Аталанта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

30 жовтня 23:22 300 Читать на русском
Наполі – Аталанта – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Наполі – Аталанта – відео голів та огляд матчу

В 10-му турі Серії А зійшлися третя та четверта команди турнірної таблиці. Дивіться відео голів та огляд матчу.

16’ Нікола Максімовіч
71’ Аркадіуш Мілік
 
Ремо Фройлер 41’
Йосіп Ілічіч 86’
16’ Нікола Максімовіч
41’ Ремо Фройлер
71’ Аркадіуш Мілік
86’ Йосіп Ілічіч

Команди видали результативне шоу на Сан Паоло, але переможця не визначили. Наполі відкрив рахунок – після подачі Кальєхона ворота Голліні ударом головою вразив Максімовіч. Бергамці зрівняли рахунок наприкінці першої половини – після удару Фройлера помилки припустився Мерет.

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На 70-й хвилині Мілік добре відкрився на лінії офсайду, втік від захисників, обіграв Голліні і закотив м'яч в порожні ворота. Врятував Аталанту Йосіп Ілічіч, який скористався чудовим розрізним пасом Рафаеля Толоя і обвідним ударом з меж штрафного змусив Мерета капітулювати вдруге.

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Італія Відеоновини Наполі - Аталанта Наполі Наполі Аталанта Аталанта
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