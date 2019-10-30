Наполі – Аталанта: Маліновський розпочав матч у запасі – онлайн-трансляція поєдинку

Наполі приймає Аталанту в поєдинку 10-го туру чемпіонату Італії 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Наполі – Аталанта стартував о 20:00 за київським часом. Також гру, яка проходить на стадіоні Сан-Паоло, транслює телеканал "Футбол 2". Цей поєдинок вважається центральним в 10-му турі Серії А, адже зустрічаються 3 та 4 команди чемпіонату, які в турнірній таблиці розділяли лише 3 очки. Бергамаски мають найкращу атаку ліги (28 голів) та ще не забивали менше 2 м'ячів за гру.

"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ

Руслан Маліновський розпочне матч у запасі.

Наполі – Аталанта: стартові склади команд

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Максімовіч, Кулібалі, Луперто, Кальєхон, Аллан, Фабіан, Інсіньє, Мілік, Лосано

Запасні: Оспіна, Карнезіс, Тонеллі, Руй, Ельмас, Гаетано, Зєлінскі, Мертенс, Юнес, Льоренте

Аталанта: Голліні, Толой, Джімшиті, Паломіно, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашаліч, Ілічіч, Гомес

Запасні: Россі, Спортьєлло, К'яер, Мас'єлло, Муріель, Арана, Маліновський, Кастань, Ібаньєс, Берров