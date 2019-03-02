Наполі – Ювентус: Роналду зіграє з перших хвилин, Дибала або Бернардескі залишаться в запасі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу 26-го туру італійської Серії А з Наполі.

"Цей матч дуже важливий для обох команд. Нам необхідно продемонструвати все, на що ми здатні. Це буде важливий вечір для італійського футболу. Щоб залишитися на вершині, необхідно сконцентруватися і діяти як команда. У нас достатньо бажання і ентузіазму.

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Що стосується Роналду, він тренувався з командою і зможе взяти участь в матчі з Наполі. Хедірі потрібно пройти медобстеження. Сподіваємося, що Дуглас Коста повернеться до матчу з Атлетіко, Куадрадо ще далекий від повернення.

Якщо ми випустимо Дибалу і Федеріко Бернардескі разом з Манджукічем і Роналду, на лавці з нападників залишиться тільки Мойзе Кін. Тому в запасі залишиться або Дибала, або Бернардескі", – Аллегрі прес-служба Ювентуса.

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Матч Наполі – Ювентус відбудеться завтра, 3 березня, в Неаполі. Стартовий свисток на стадіоні Сан-Паоло пролунає о 21:30.