Наполі – Удінезе – 3:2 – відео голів та огляд матчу
21:50 - Читать на русском
Наполі втримав перемогу над Удінезе у поєдинку 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Наполі – Удінезе на "Футбол 24".
15’ Віктор Осімхен
31’ Пйотр Зєліньскі
58’ Еліф Ельмас
Ілія Несторовскі 80’
Лазар Самарджіч 82’
15’ Віктор Осімхен
31’ Пйотр Зєліньскі
58’ Еліф Ельмас
80’ Ілія Несторовскі
82’ Лазар Самарджіч
Наполі повів у рахунку на 15 хвилині: Ельмас навісив з лівого флангу, а Осімхен головою переправив у ворота. Зєлінскі до перерви подвоїв перевагу, завершивши контратаку, а на старті другої половини Ельмас зробив рахунок розгромним.
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Втім, Удінезе змусив фанатів Наполі напружитись. Несторовскі класним ударом відквитав один м'яч, а Самарджіч скоротив відставання до мінімуму.
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