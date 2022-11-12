Наполі втримав перемогу над Удінезе у поєдинку 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Наполі – Удінезе на "Футбол 24".

Наполі повів у рахунку на 15 хвилині: Ельмас навісив з лівого флангу, а Осімхен головою переправив у ворота. Зєлінскі до перерви подвоїв перевагу, завершивши контратаку, а на старті другої половини Ельмас зробив рахунок розгромним.

Наполі здолав Удінезе і закріпився на вершині Серії А – переможна серія партенопейців сягнула 13 матчів

Втім, Удінезе змусив фанатів Наполі напружитись. Несторовскі класним ударом відквитав один м'яч, а Самарджіч скоротив відставання до мінімуму.