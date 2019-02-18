Наполі – Торіно – 0:0 – відеоогляд матчу

Наполі не зумів переграти Торіно в матчі 24-го туру італійської Серії А. Дивіться огляд найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Наполі – Торіно – 0:0

Наполі та Торіно не виявили сильнішого: 24 тур Серії А, матчі неділі

Неаполітанці мали досить багато моментів, однак Мілік та Інсіньє не впоралися з реалізацією. Торіно ж захищався майже весь матч і практично не атакував, а тому команди розійшлись безгольовою нічиєю.