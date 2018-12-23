Наполі – СПАЛ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Наполі у рідних стінах мінімально здолав СПАЛ в матчі 17-го туру італійської Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 17-й тур

Наполі – СПАЛ – 1:0

Гол: Альбіоль, 45+1

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Наполі вдома здолав СПАЛ. Для неаполітанців цей матч був досить важким, гості не бажали поступатись. Перемогу Наполі приніс Альбіоль наприкінці першого тайму, забивши після подачі Мертенса з кутового.