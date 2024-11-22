– Довбик та Пеллегріні. Як у них справи? Яким центрфорвардом може бути українець?

– Довбик в порядку. Пеллегріні та освистування? Він повинен вміти реагувати. Для римлянина він дещо інтровертний хлопець. Він страждає всередині, але він повинен знати, як реагувати на негаразди. Я впевнений, що він відреагує, – сказав Раньєрі на прес-конференції.

Довбик не зіграє повний матч з Албанією – у нього є домовленність з Ромою

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Довбик не зіграв повний матч з Албанією (2:1) через домовленість з Ромою, оскільки Артем не до кінця відновився після отриманої травми коліна. Цього сезону він зіграв за Рому 15 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів та віддав 1 асист.

До слова, матч між Наполі та Ромою відбудеться 24 листопада о 19:00.

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