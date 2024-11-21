"Проти Роми буде важко, хоча Наполі здається мені фаворитом через результати та домашній чинник. Запросити Конте – абсолютно найкращий вибір після того, що сталося рік тому.

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Лукаку проти Довбика? Два дуже фізично сильні форварди. Лукаку, мабуть, швидший і краще діє на відкритому просторі, але вони обидва багато що визначають для своїх команд. Ромелу для Конте – це ключ.

Раньєрі має дуже важливий вплив на команду за допомогою інших засобів і систем, ніж Антоніо: один більш безтурботний, спокійний, зосереджений на діалозі; інший більш інтенсивний, вимогливий, багато працює. Але знаєте що? За допомогою різних методів вони отримують максимум від гравців. І це те, що їх об’єднує", – сказав Дзола в коментарі Corriere dello Sport.

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