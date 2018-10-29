Наполі – Рома – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі не зміг здолати Рому в 10-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Рома на сайті Футбол 24.

На правах господаря Наполі більше володів ініціативо, але Рома змогла скористатися ледь не першою помилкою в захисті "партенопейців", відкривши рахунок зусиллями Ель-Шаараві.

Наполі на останніх хвилинах вирвав нічию у Роми

Після перерви Наполі продовжував тиснути на ворота суперника, але забити зумів лише одного разу. Мертенс перед фінальним свистком приніс своїй команді нічию.

Неаполітанці набрали 22 очки, залишившись на другій позиції та збільшивши відставання від Ювентуса до шести очок. Рома набрала 15 очок та піднялася на восьме місце.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 10-й тур

Наполі – Рома – 1:1

Голи: Мертенс, 90 – Ель-Шаараві, 14