Команда Жозе Моурінью в компенсований час врятувалася від поразки у Неаполі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку 33-го туру Серії А.

Наполі швидко відкрив рахунок – Ібаньєс сфолив у своєму штрафному проти Лосано, а Лоренцо Інсіньє реалізував пенальті. Рома могла відігратися ще в першому таймі, але поперечина зіграла за господарів.

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По перерві команда Моурінью перехопила ініціативу, але забити не могла. Травмувався Ніколо Дзаньйоло – здавалося, матч завершився мінімальною перемогою Наполі, але гості таки врятувалися. Стефан Ель-Шаараві вже в компенсований час зрівняв рахунок.

1:1 – друга дуель команд у сезоні знову завершилася миром. Наполі вдруге поспіль втратив очки і значно погіршив свої шанси на Скудетто. У команди Спаллетті 67 очок, Мілан відірвався на 4 пункти. Рома і надалі п'ята – 58 балів.