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Наполі – Ліверпуль: Робертсон може пропустити матч Ліги чемпіонів

22:26 45 Читать на русском
Наполі – Ліверпуль: Робертсон може пропустити матч Ліги чемпіонів
Ендрю Робертсон / Sky Sports

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон, швидше за все, не зіграє у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

 

Ендрю Робертсон не був присутній на тренуванні Ліверпуля, про що повідомив головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

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"Енді не тренувався з нами сьогодні. Подивимось, чи він зіграє. Це не радикальний захід, а скоріше рішення поберегти його, але не впевнені на 100%, що він вийде на поле", – цитує наставника офіційний сайт Ліверпуля.

Матч Наполі – Ліверпуль відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів Наполі - Ліверпуль Наполі Наполі Юрген Клопп Юрген Клопп Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль
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