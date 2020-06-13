Наполі – Інтер: Еріксен "сухим листом" відкрив рахунок в матчі – жахливий фейл Оспіни

Початок матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії став кошмаром для Наполі та голкіпера неаполітанців Давіда Оспіни.

Вже на 2-й хвилині матчу Інтер повів у рахунку завдяки шедевральному голу Еріксена з кутового.

Наполі – Інтер: відеотрансляція півфіналу Кубка Італії

Данець закрутив сферу в напрямку воріт, і голкіпер Наполі Оспіна мав відбити м'яча, проте примудрився пропустити його поміж ніг.

Нагадаємо, перша зустріч між командами завершилась перемогою Наполі (1:0) завдяки голу Фабіана Руїса.

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