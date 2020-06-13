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Наполі – Інтер: Еріксен "сухим листом" відкрив рахунок в матчі – жахливий фейл Оспіни

22:30 680 Читать на русском
Наполі – Інтер: Еріксен "сухим листом" відкрив рахунок в матчі – жахливий фейл Оспіни
Давід Оспіна / Reuters

Початок матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії став кошмаром для Наполі та голкіпера неаполітанців Давіда Оспіни.

41’ Дріс Мертенс
 
Крістіан Еріксен 2’
2’ Крістіан Еріксен
41’ Дріс Мертенс

Вже на 2-й хвилині матчу Інтер повів у рахунку завдяки шедевральному голу Еріксена з кутового.

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Данець закрутив сферу в напрямку воріт, і голкіпер Наполі Оспіна мав відбити м'яча, проте примудрився пропустити його поміж ніг.

Нагадаємо, перша зустріч між командами завершилась перемогою Наполі (1:0) завдяки голу Фабіана Руїса.

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