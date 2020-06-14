Наполі – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі втримав нічию в матчі з Інтером (1:1) та вийшов до фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Інтер.

Початок поєдинку був невдалим для Наполі – Оспіна пропустив вже на 2 хвилині прямим ударом з кутового від Еріксена. Інтер продовжував атакувати та мав кілька хороших нагод збільшити перевагу.

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Проте перед перервою Наполі зрівняв рахунок – Інсіньє втік від захисників та викотив на вільного Мертенса, який забив свій історичний гол за Наполі – Дріс став найкращим бомбардиром клубу. Попри усі спроби Інтера, неаполітанці більше не пропускали та здобули путівку до фіналу Кубка Італії, де зустрінуться з Ювентусом.

Нагадаємо, перший матч між Інтером та Наполі завершився перемогою останніх 0:1. Фінал Кубка Італії відбудеться вже незабаром – 17 червня на Стадіо Олімпіко.

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